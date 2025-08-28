Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Nahkauf in Geringswalde schließt für knapp zehn Tage. Der Markt wird modernisiert.
Der Nahkauf in Geringswalde schließt für knapp zehn Tage. Der Markt wird modernisiert. Bild: Marion Gründler
Der Nahkauf in Geringswalde schließt für knapp zehn Tage. Der Markt wird modernisiert.
Der Nahkauf in Geringswalde schließt für knapp zehn Tage. Der Markt wird modernisiert. Bild: Marion Gründler
Rochlitz
Nahkauf in Geringswalde schließt vorübergehend
Von Marion Gründler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Versorger an der Dresdener Straße wird modernisiert. Das betrifft auch Kunden der Post. Worauf sich Kundinnen und Kunden in nächster Zeit einstellen müssen.

Der Versorger Nahkauf baut seinen Markt in Geringswalde um. Und das gründlich, wie Nahkauf-Marktleiterin Madlen Richter ankündigt. Deshalb bleibt die Filiale vom 8. bis 17. September geschlossen. Wiedereröffnet wird am 18. September, 10 Uhr. „Von der zeitweiligen Schließung ist auch die im Markt untergebrachte Postfiliale betroffen“, so...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
29.08.2025
5 min.
Sächsische Bäcker protestieren gegen Verpackungsabgabe: „Dann backen wir den Stollen eben erst im Januar“
Bei den Annaberger Backwaren hat schon die Stollenproduktion begonnen.
Für Stollen-Folien soll eine Abgabe fällig werden – ähnlich wie für Einweg-Kaffeebecher. Bäckerverbände aus Sachsen wollen sich vor Gericht dagegen wehren. Was sagt das zuständige Umweltbundesamt?
Eva-Maria Hommel
30.08.2025
2 min.
Neue Details zum Juwelier-Einbruch im Globus Weischlitz: Polizei geht von Bandenkrimalität aus
Mit einem Auto verschafften sich die Täter Zugang zum Globus in Weischlitz
Zu dem spektakulären Einbruch in Weischlitz gibt es neue Informationen. Warum die Polizei nun von professionell agierenden Tätern ausgeht.
Jonas Patzwaldt
25.08.2025
2 min.
Netto-Markt in Rochlitz schließt vorübergehend
Vor einem Jahr wurde bereits der Netto in Lunzenau umgebaut.
Die Filiale des Discounters in der Stadt wird modernisiert. Kundinnen und Kunden müssen schon ab Dienstagnachmittag für einige Tage auf andere Märkte ausweichen.
Falk Bernhardt
30.08.2025
3 min.
Branchenvertreter: Halbleiter-Ziel der EU ist "utopisch"
Halbleiter-Manager Kempe ist für die Fertigung von Nexperia zuständig. (Archivbild)
Nexperia-COO Kempe hält einen Weltmarktanteil von 20 Prozent bei Halbleitern bis 2030 nicht für möglich. Welche Gründe er nennt und wie er die heimische Chipindustrie bewertet.
02.06.2025
2 min.
Nach Einbruch in Geringswalde: Marktleiter will aufrüsten
Nahkauf in Geringswalde will nach einem Einbruch weiter in die Sicherheit investieren.
Einbrecher nahmen sich einen Einkaufsmarkt in Geringswalde zum Ziel. Die Polizei verspricht sich durch Videoaufnahmen Erkenntnisse zu den Tätern.
Marion Gründler
29.08.2025
5 min.
Neues EU-Gesetz geplant: Auf Millionen Hunde- und Katzenhalter kommen neue Kosten zu
Oft nicht geimpft, zu früh der Mutter entzogen und unter schlechten Bedingungen gehalten: Immer wieder stoßen Zollbeamte bei Kontrollen - wie hier vom Hauptzollamt Braunschweig auf der Autobahn 2 - auf illegal nach Deutschland eingeschmuggelte Welpen.
Für Millionen Deutsche sind sie Freund und Lebensbegleiter: Hunde und Katzen. Haustierhalter sollten aber aufhorchen. Denn das EU-Parlament will jetzt den illegalen Handel eindämmen. Einige teure Neuerungen werden dadurch Pflicht.
Jürgen Becker
Mehr Artikel