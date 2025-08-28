Nahkauf in Geringswalde schließt vorübergehend

Der Versorger an der Dresdener Straße wird modernisiert. Das betrifft auch Kunden der Post. Worauf sich Kundinnen und Kunden in nächster Zeit einstellen müssen.

Der Versorger Nahkauf baut seinen Markt in Geringswalde um. Und das gründlich, wie Nahkauf-Marktleiterin Madlen Richter ankündigt. Deshalb bleibt die Filiale vom 8. bis 17. September geschlossen. Wiedereröffnet wird am 18. September, 10 Uhr. „Von der zeitweiligen Schließung ist auch die im Markt untergebrachte Postfiliale betroffen“, so... Der Versorger Nahkauf baut seinen Markt in Geringswalde um. Und das gründlich, wie Nahkauf-Marktleiterin Madlen Richter ankündigt. Deshalb bleibt die Filiale vom 8. bis 17. September geschlossen. Wiedereröffnet wird am 18. September, 10 Uhr. „Von der zeitweiligen Schließung ist auch die im Markt untergebrachte Postfiliale betroffen“, so...