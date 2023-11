Narren aus Geringswalde organisieren erstmals Stadtwette: „Opfer“ ist die Bürgermeisterin

Der Eintritt in die neue Saison fällt für den Faschingsclub Geringswalde in diesem Jahr etwas anders aus. Die Stadtchefin steht vor einer Herausforderung.

Närrinnen und Narren der Region stehen schon seit Monaten in den Startlöchern. Nicht anders beim Faschingsclub Geringswalde (FCG). Die Vereinsmitglieder wollen es diesmal ordentlich krachen lassen. Schließlich starten sie am 11. 11. in die nunmehr 35. Saison seit Bestehen. Deshalb initiiert der Verein erstmalig eine Stadtwette.