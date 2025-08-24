Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Janko Otto vom Faschingsclub führt mit Günter Lottes (l.) die Zeremonie durch.
Janko Otto vom Faschingsclub führt mit Günter Lottes (l.) die Zeremonie durch. Bild: Marion Gründler
Janko Otto vom Faschingsclub führt mit Günter Lottes (l.) die Zeremonie durch.
Janko Otto vom Faschingsclub führt mit Günter Lottes (l.) die Zeremonie durch. Bild: Marion Gründler
Rochlitz
Narren mischen Badfest in Geringswalde auf
Von Marion Gründler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei der definitiv letzten Party vorm Umbau der Freizeiteinrichtung hatten Zuschauer genauso ihren Spaß wie Spannung bei sportlichen Wettkämpfen.

Und sie erwischen ihn doch, die Häscher des Faschingsclubs Geringswalde auf der Suche nach „Opfern“ für die Neptuntaufe. Die hat Tradition und findet am 23. August letztmalig im alten Interieur statt, bevor im September die Baumaschinen anrücken. Geringswaldes einstiger Schwimmmeister Günter Lottes stellt sich der Prozedur. Ihm wird der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:30 Uhr
2 min.
Tödlicher Unfall bei Hartenstein: Radfahrerin stirbt nach Kollision mit VW
Der Rettungshubschrauber Christoph 46 war im Einsatz bei dem tödlichen Verkehrsunfall auf der S255 bei Hartenstein-Thierfeld.
Ein schwerer Unfall mit tödlichem Ausgang für eine 27-jährige Radfahrerin ereignete sich Dienstagabend bei Hartenstein-Thierfeld.
Cornelia Henze und Niko Mutschmann
21:25 Uhr
3 min.
FSV Zwickau: Drei Tore reichen bei den Hertha-Bubis nicht zum Sieg
Andrej Startsev kehrte gegen Hertha zurück, schoss ein Tor und ging doch nicht als Sieger vom Platz.
Einmal in Rückstand, zweimal in Führung und doch kein Dreier: Die Schwäne kehren mit einem Punkt aus Berlin zurück.
Knut Berger
18.08.2025
3 min.
Badfest Geringswalde: Letzte Party vorm Umbau
Frank Wagenbichler, Sandra Fischer und Lutz Porsche (v. l.) rüsten fürs Badfest.
Nach einem verregneten Juli und der darauffolgenden Absage startet die Stadt Geringswalde noch einmal durch und bringt Action, Sport und Klamauk in das Freibad.
Marion Gründler
30.07.2025
1 min.
Wetterprognosen mies: Badfest Geringswalde abgesagt
Das Freibad ist zwar geöffnet. Gefeiert wird allerdings erst drei Wochen später.
Die Vorbereitungen waren schon weit gediehen. Was nicht mitspielt, ist das Wetter. Die Organisatoren haben sich entschlossen, die Party zu verschieben.
Marion Gründler
21:27 Uhr
2 min.
Das gibt es nur in der Erzgebirgsstadt Sayda: Vom Kirchturm klingt der Startschuss fürs Bergfest
200 Stufen über Holztreppen haben Friedebacher Musikanten bewältigt, um das Signal zum Bergfest zu geben.
Christof Heyden
25.08.2025
4 min.
Verwunschene Welten: Das bietet Sachsens neuer Freizeitpark
Das Bergwerk zählt zu den geheimnisvollsten Orten in „ArkaZien“. Auf sechs Ebenen kann man hindurchkrackseln und zum Kletterturm aufsteigen.
Vor den Toren Leipzigs öffnet am 3. September ein neuer Freizeitpark. Das Konzept dahinter ist wohl einzigartig. Zum Start dürfen maximal nur 1500 Besucher rein.
Jürgen Becker
Mehr Artikel