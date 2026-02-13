MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In diesem Saal des Döbelner Amtsgerichts wird Recht gesprochen.
In diesem Saal des Döbelner Amtsgerichts wird Recht gesprochen. Bild: A. Schwesinger/Archiv
In diesem Saal des Döbelner Amtsgerichts wird Recht gesprochen.
In diesem Saal des Döbelner Amtsgerichts wird Recht gesprochen. Bild: A. Schwesinger/Archiv
Rochlitz
Nazigruß an Weihnachten: Junger Mann in Döbeln vor Gericht
Redakteur
Von Alexander Christoph
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Unterschiedliche Delikte beschäftigen die Richter am Amtsgericht in Döbeln. Die „Freie Presse“ gibt einen Überblick über ausgewählte Verfahren in der Woche ab dem 16. Februar 2026.

Dienstag, 13 Uhr, Saal 203, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte: Zwei junge Männer aus Mittweida müssen sich vor dem Döbelner Amtsgericht verantworten, weil sie im Januar vorigen Jahres gegen Polizisten handgreiflich geworden sind. Die Beamten waren nach Geithain zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gerufen worden. Als die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09.01.2026
3 min.
23.000 Euro Bargeld, mehrere Kopfnüsse und rabiate Diebe im Supermarkt: Das sind die Prozesse am Amtsgericht Döbeln
Mehrere Gramm Kokain (Symbolfoto) fanden Polizisten in der Wohnung eines Penigers.
Unterschiedliche Delikte beschäftigen die Richter am Amtsgericht in Döbeln. Die „Freie Presse“ gibt einen Überblick über ausgewählte Verfahren in der Woche ab dem 12. Januar 2026.
Alexander Christoph
08:30 Uhr
2 min.
Von Schlägerei bis Drogenhandel: Das sind die Prozesse am Amtsgericht Döbeln
Wegen Handels mit Cannabis (Symbolfoto) muss sich eine Waldheimerin vor Gericht verantworten.
Unterschiedliche Delikte beschäftigen die Richter am Amtsgericht in Döbeln. Die „Freie Presse“ gibt einen Überblick über ausgewählte Verfahren in der Woche ab dem 9. Februar 2026.
Alexander Christoph
13.02.2026
4 min.
Von der Arbeitslosigkeit zum eigenen Chef in Crimmitschau: „Ich musste erst tief fallen, um erfolgreich aufzustehen“
Lucas Brauer in seinem Element: Für die Produktion der Imagefilme hat er sich das passende Equipment angeschafft. Seinen eingeschlagenen Weg hat er bis heute nicht bereut.
Job weg, Beziehung kaputt, chronisch krank – Lucas Brauer stand vor dem Nichts. Heute macht er Firmen und Leute im Internet sichtbar. Dazu gehören Social-Media-Star Dr. Emkus und Künstler Marvin Bautz.
Jochen Walther
13.02.2026
4 min.
„Größenordnungen, die wir noch nie gesehen haben“: Neue Firma im Erzgebirge peilt 80 Millionen Euro Umsatz an
Michaela Mattias beim Vergießen eines Kompaktmoduls bei der Pulsotronic. Die Firma bedient viele Branchen, sieht ihre Zukunft aber verstärkt in Energie- und Digitalanwendungen.
Mitten in der Wirtschaftskrise wagt Pulsotronic den großen Schritt: Die Fusion dreier Firmen soll den Fachleuten für Sensor- und Anschlusstechnik Wachstum bringen – ohne Stellenstreichungen. Was macht das Unternehmen so optimistisch? Und was haben die Mitarbeiter davon?
Michael Urbach
18:29 Uhr
2 min.
BND-Chef Jäger für schmerzhafte Antwort auf hybride Angriffe
BND-Chef Jäger erwartet einen anderen Umgang mit hybriden Angriffen aus Russland. (Archivbild)
Hybride Kriegsführung soll Menschen verunsichern und Demokratien schwächen. Bisher reagieren Deutschland und die EU darauf aber nicht mit vergleichbaren Gegenmaßnahmen. Das könnte sich bald ändern.
18:30 Uhr
2 min.
Gefälschte Behördenschreiben: Sportvereine in Mittelsachsen im Visier von Betrügern
KSB-Geschäftsführer Benjamin Kahlert warnt vor dubiosen Schreiben an die Vereine.
Einige Sportvereine der Region haben in den vergangenen Wochen dubiose Post mit Zahlungsaufforderungen bekommen. Der Kreissportbund Mittelsachsen rät, lieber einmal mehr zum Telefonhörer zu greifen.
Robin Seidler
Mehr Artikel