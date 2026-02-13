Nazigruß an Weihnachten: Junger Mann in Döbeln vor Gericht

Unterschiedliche Delikte beschäftigen die Richter am Amtsgericht in Döbeln. Die „Freie Presse“ gibt einen Überblick über ausgewählte Verfahren in der Woche ab dem 16. Februar 2026.

Dienstag, 13 Uhr, Saal 203, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte: Zwei junge Männer aus Mittweida müssen sich vor dem Döbelner Amtsgericht verantworten, weil sie im Januar vorigen Jahres gegen Polizisten handgreiflich geworden sind. Die Beamten waren nach Geithain zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gerufen worden. Als die...