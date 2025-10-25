Neue Attraktion am „Riff“ in Bad Lausick: Kostenlose Kneipp-Kur am Freizeitbad

Badespaß für Familien und ein Hotel gibt es in Bad Lausick schon. Dem neuen Kurzentrum soll ein Gradierwerk folgen. Auch die Sanierung des „Riffs“ wird geplant. Ist dann Baden auch weiterhin möglich?

Gesundheitstourismus ist das Zauberwort. Bad Lausick hat dafür nun am Freitag den Fördermittelbescheid erhalten. Am bekannten Freizeitbad „Riff“ - in einer guten Viertelstunde mit dem Auto von Rochlitz aus zu erreichen - wird ab 2026 ein neues Kneipp-Kurzentrum gebaut. Danach sollen noch Gradierwerk (Salzluftanlage) und ein Raum für... Gesundheitstourismus ist das Zauberwort. Bad Lausick hat dafür nun am Freitag den Fördermittelbescheid erhalten. Am bekannten Freizeitbad „Riff“ - in einer guten Viertelstunde mit dem Auto von Rochlitz aus zu erreichen - wird ab 2026 ein neues Kneipp-Kurzentrum gebaut. Danach sollen noch Gradierwerk (Salzluftanlage) und ein Raum für...