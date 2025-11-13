Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Antje Heinemann und René Ziegenhagen vom Nabu Topfseifersdorf.
Antje Heinemann und René Ziegenhagen vom Nabu Topfseifersdorf. Bild: Mario Hösel/Archiv
Antje Heinemann und René Ziegenhagen vom Nabu Topfseifersdorf.
Antje Heinemann und René Ziegenhagen vom Nabu Topfseifersdorf. Bild: Mario Hösel/Archiv
Rochlitz
Neue Bäume für Wiederau: Nabu sucht Helfer
Redakteur
Von Falk Bernhardt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Samstag und Sonntag sollen die Lücken der Baumreihe zwischen Topfseifersdorf und Wiederau geschlossen werden.

Die Nabu-Ortsgruppe „Im Erlbachtal“ Topfseifersdorf und der Grüne Stammtisch Rochlitz laden am 15. und 16. November zur Baumpflanzaktion ein. Die Lücken der Baumreihe zwischen Topfseifersdorf und Wiederau sollen mit 50 Obstbäumen und 36 Linden und Eichen geschlossen, die Allee so wiederbelebt werden. Treffpunkt ist Samstag zwischen 9.30 und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12.11.2025
2 min.
Keine Gleise, aber: Grenzbrücke im Erzgebirge erhält Bahnsignal
Ein Eisenbahnsignal am Grenzübergang in Bärenstein erinnert an die Grenzverbindung zu Vejprty.
Erstaunte Blicke hat am Dienstag eine Aufbauaktion in Bärenstein geerntet. An der gemeinsamen Mitte zur tschechischen Nachbarstadt Vejprty hat ein Zeitzeugnis seinen Platz erhalten.
Christof Heyden
15:38 Uhr
1 min.
Vogtland-Autor liest im Plauener Goethekreis aus „Schatten der Zeit“
Der Gedichtband „Meißener Land" von Jörg M. Pönnighaus ist eine Art Reisetagebuch.
Der Schriftsteller-Arzt Dr. Jörg M. Pönnighaus ist jetzt im Literaturverein mit Geschichten von kleinen Leuten zu Gast.
Sabine Schott
15:30 Uhr
2 min.
Aktion des Klimabündnisses: Chemnitzer Hausbesitzer öffnen ihre Heizungskeller
Städte und Gemeinde diskutieren derzeit darüber, welche Wärmenetze die Zukunft braucht. Wärmepumpen spielen dabei eine Rolle.
Bundesweit rücken am 15. November Keller in den Fokus, um auf klimafreundliches Heizen aufmerksam zu machen. In Chemnitz geht es um Wärmepumpen und wie der Einsatz funktioniert.
Denise Märkisch
28.10.2025
2 min.
Mit Spaten und Herz: Helfer für Pflanzaktion in Rochlitzer Region gesucht
Grüner Stammtisch und Nabu hatten auch im Herbst 2024 Bäume gepflanzt, damals in Döhlen.
Herbstzeit ist Pflanzzeit: Der grüne Stammtisch hat in der Vergangenheit schon öfter Bäume gepflanzt. Jetzt ist es wieder soweit. Diesmal sind auch neue Mitstreiter mit an Bord.
Alexander Christoph
11.11.2025
3 min.
Stadt im Erzgebirge erteilt weiterem Lebensmittelmarkt eine Absage
Auf diesem Gelände an der B 101 in Lauter könnte bald ein weiterer Einkaufsmarkt entstehen.
Im Dezember 2022 hat in Lauter an der Staatsstraße B 101 ein neu gebauter Rewe-Markt eröffnet. Nun gibt es ein ähnliches Ansinnen fast direkt gegenüber. Das Votum der Stadträte fiel eindeutig aus.
Anna Neef
20.10.2025
1 min.
Unfall in Topfseifersdorf: Moped und Auto prallen zusammen
In Topfseifersdorf ist zu einem Zusammenprall mit einem Moped gekommen.
Ein Unfall in Topfseifersdorf sorgte am Montag für Verkehrsbehinderungen. Ein Audi und ein Moped sind beschädigt, der Mopedfahrer verletzt.
Dietmar Thomas
Mehr Artikel