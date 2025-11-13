Neue Bäume für Wiederau: Nabu sucht Helfer

Rochlitz
Am Samstag und Sonntag sollen die Lücken der Baumreihe zwischen Topfseifersdorf und Wiederau geschlossen werden.
Die Nabu-Ortsgruppe „Im Erlbachtal“ Topfseifersdorf und der Grüne Stammtisch Rochlitz laden am 15. und 16. November zur Baumpflanzaktion ein. Die Lücken der Baumreihe zwischen Topfseifersdorf und Wiederau sollen mit 50 Obstbäumen und 36 Linden und Eichen geschlossen, die Allee so wiederbelebt werden. Treffpunkt ist Samstag zwischen 9.30 und...
