Neue Hausarztpraxis in Rochlitz etabliert

Dr. Katharina van der Meer hat ihre eigene Praxis eröffnet und den Schritt nicht bereut. Dabei ist die Stadt für die Medizinerin schon vorher Heimat gewesen.

Den meisten ihrer Patienten ist sie schon vor Eröffnung ihrer neuen Hausarztpraxis in Rochlitz im Haus Bismarckstraße 4b bekannt gewesen. Denn Dr. Katharina van der Meer war bereits seit 2022 in einer anderen Praxis als Allgemeinmedizinerin in der Stadt tätig. Doch im Oktober hat die 42-Jährige nun den Schritt in die Selbstständigkeit in der...