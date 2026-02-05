Neue Produktideen für Rochlitzer Muldental: Ideenschmiede lädt ein

Der Heimat- und Verkehrsverein lädt zur Ideenschmiede ein. Im Fokus: Regionale Erzeugnisse, die die Identität des Rochlitzer Muldentals betonen.

Zu einer weiteren Ideenschmiede lädt der Heimat- und Verkehrsverein Rochlitzer Muldental für Mittwoch, 25. Februar, 17 Uhr auf den Biohof Buschmühle, Dorfstraße 31 in Königsfeld ein. Im Fokus steht diesmal die Entwicklung regionaler Produkte, die die Identität der Region widerspiegeln, heißt es in der Ankündigung.