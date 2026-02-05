MENÜ
Der Biohof Buschmühle in Königsfeld ist Austragungsort einer Ideenschmiede des Heimat- und Verkehrsvereins Rochlitzer Muldental.
Der Biohof Buschmühle in Königsfeld ist Austragungsort einer Ideenschmiede des Heimat- und Verkehrsvereins Rochlitzer Muldental.
Der Biohof Buschmühle in Königsfeld ist Austragungsort einer Ideenschmiede des Heimat- und Verkehrsvereins Rochlitzer Muldental.
Der Biohof Buschmühle in Königsfeld ist Austragungsort einer Ideenschmiede des Heimat- und Verkehrsvereins Rochlitzer Muldental. Bild: Jens Zeidler
Rochlitz
Neue Produktideen für Rochlitzer Muldental: Ideenschmiede lädt ein
Redakteur
Von Holk Dohle
Der Heimat- und Verkehrsverein lädt zur Ideenschmiede ein. Im Fokus: Regionale Erzeugnisse, die die Identität des Rochlitzer Muldentals betonen.

Zu einer weiteren Ideenschmiede lädt der Heimat- und Verkehrsverein Rochlitzer Muldental für Mittwoch, 25. Februar, 17 Uhr auf den Biohof Buschmühle, Dorfstraße 31 in Königsfeld ein. Im Fokus steht diesmal die Entwicklung regionaler Produkte, die die Identität der Region widerspiegeln, heißt es in der Ankündigung.
