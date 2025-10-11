Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Im Wechselburger Schlosspark soll eine neue Weymouthskiefer gepflanzt werden.
Im Wechselburger Schlosspark soll eine neue Weymouthskiefer gepflanzt werden. Bild: Julia Czaja/Archiv
Rochlitz
Neue Weymouthskiefer für den Schlosspark Wechselburg
Redakteur
Von Jan Leißner
Zur Eröffnung des dritten Parkseminars wird eine neue Weymouthskiefer auf der großen Schlosswiese gepflanzt. Sie ersetzt einen über 200 Jahre alten Baum, der bei einem Sturm vor zwei Jahren umgefallen ist.

Vom 17. bis 19. Oktober laden die Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt (LaNU) und der Landesverein Sächsischer Heimatschutz zum Parkpflegeseminar in den Schlosspark Wechselburg ein. Neben Pflegearbeiten an Gehölzen, Parkwiese und Parkeinrichtung ist zur Eröffnung eine Baumpflanzaktion als Höhepunkt geplant: Stiftungsdirektor Robert...
