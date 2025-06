Neues Gewerbegebiet in Dittmannsdorf geplant: Chancen für Penig

In Penig gibt es kaum noch freie Gewerbeflächen. Ein geplantes Gebiet an der Dittmannsdorfer Straße könnte dies ändern. Verantwortlich dafür zeichnet nicht die Stadt, sondern ein Unternehmen.

Tauscha hat eines, Wernsdorf ebenfalls. Doch damit endet die Liste der Peniger Ortsteile schon, in denen es Gewerbegebiete gibt. Das soll sich nun langfristig ändern, denn in absehbarer Zeit soll zusätzlich in Dittmannsdorf ein Gewerbegebiet entstehen. Und zwar auf einer Fläche von rund 43 Hektar und gelegen zwischen der Autobahn A 72, der...