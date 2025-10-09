Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Dirk Schwanherz und Marion Ranft sind glücklich über die neue Wohnung mit 77 Quadratmetern Wohnfläche und Balkon.
Dirk Schwanherz und Marion Ranft sind glücklich über die neue Wohnung mit 77 Quadratmetern Wohnfläche und Balkon. Bild: Marion Gründler
Dirk Schwanherz und Marion Ranft sind glücklich über die neue Wohnung mit 77 Quadratmetern Wohnfläche und Balkon.
Dirk Schwanherz und Marion Ranft sind glücklich über die neue Wohnung mit 77 Quadratmetern Wohnfläche und Balkon. Bild: Marion Gründler
Rochlitz
Neues Leben in alter Strumpffabrik in Geringswalde
Von Marion Gründler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Jahrzehntelang fristete der Dreigeschosser am Unteren Zwinger ein kümmerliches Dasein. Bis Eigentumsfragen geklärt und im Januar mit dem Umbau richtig losgelegt werden konnte.

Marion Ranft und Dirk Schwanherz strahlen. Und dafür gibt es einen guten Grund. Die beiden 48-Jährigen aus Geringswalde gehören zu den ersten Mietern des komplett sanierten Gebäudekomplexes am Unteren Zwinger 1. Ranft und Schwanherz wohnten bis vor Kurzem in einem Mietshaus an der Dresdener Straße. „Uns tat es schon etwas leid, nach 18...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09.10.2025
4 min.
Weiske packt an: Heimat- und Kulturverein Geringswalde besetzt Chefposten neu
Der Geringswalder Denis Weiske ist der neue Mann an der Spitze des Heimat- und Kulturvereins.
Angeworben über den Gartenzaun, fuchst sich Denis Weiske jetzt in die Materie ein. Rückhalt kommt unter anderem von seiner Vorgängerin.
Marion Gründler
17.09.2025
3 min.
Grünes Klassenzimmer in Geringswalde: Lernen unter freiem Himmel
Robert Lange vom heimischen Erdbauunternehmen Uwe Rausch beim Verfugen der Granitsteine.
Mit jedem Granitstein, den Robert Lange verfugt, nimmt das Grüne Klassenzimmer Gestalt an. Nachhaltigkeit trifft auf Bildung in Geringswalde.
Marion Gründler
08.10.2025
4 min.
Eine Ära im Erzgebirge geht zu Ende: Ärztepaar verabschiedet sich in den Ruhestand
Martina und Siegfried Kanzler vor wenigen Jahren während einer Betriebsweihnachtsfeier. Inzwischen haben sich die beiden Vollblut-Mediziner aus Annaberg-Buchholz in den Ruhestand verabschiedet,
Wer kennt sie nicht in Annaberg-Buchholz – und über die Stadtgrenzen hinaus? Martina und Siegfried Kanzler haben über Jahrzehnte Generationen von Kindern behandelt. Nun ist Schluss. Die Geschichte zweier Vollblut-Mediziner.
Patrick Herrl
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
23:02 Uhr
2 min.
Rekordsieg für Rangnick - Niederlande souverän
Ralf Rangnick feierte einen Sieg mit Österreich.
Ralf Rangnick verfolgt Österreichs Tor-Spektakel mit einem Spezialschuh - der WM 2026 ist der deutsche Coach mit seinem Team nun ganz nah. Gleiches gilt für die Niederlande und Kroatien.
22:57 Uhr
2 min.
Russisches Militär räumt Absturz von Kampfjet ein
Russland setzt die MiG-31 intensiv im Krieg gegen die Ukraine ein. (Archivbild)
Russland setzt im Krieg gegen die Ukraine dank seiner Kampfjets auch auf seine Luftüberlegenheit. Nun muss das russische Militär einen schmerzhaften Verlust eingestehen.
Mehr Artikel