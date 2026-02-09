MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Im Windpark Erlau stehen bereits 10 Windräder.
Im Windpark Erlau stehen bereits 10 Windräder. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas/Archiv
Im Windpark Erlau stehen bereits 10 Windräder.
Im Windpark Erlau stehen bereits 10 Windräder. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas/Archiv
Rochlitz
Neues Windrad bei Erlau: Landratsamt erteilt Genehmigung
Redakteur
Von Falk Bernhardt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nun kann auch die dritte Windkraftanlage bei Crossen gebaut werden. Mit je 250 Metern sind die Windräder deutlich höher als Anlagen in der Nähe.

Der Landkreis Mittelsachsen macht den Bau einer neuen Windkraftanlage bei Erlau nun möglich. Die Kreisbehörde erteilte der Energieanlagen Frank Bündig GmbH mit Sitz in Waldheim die immissionsschutzrechtliche Genehmigung für den Standort der Gemarkung Niedercrossen am bisherigen Windpark am Steinberg, wo deutlich kleinere Windräder stehen....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20.11.2025
3 min.
Drittes 250-Meter-Windrad bei Crossen: Planer nehmen eine Hürde
Der Windpark bei Erlau. Weitere Windkraftanlagen sind in Planung.
Zu dem geplanten Windrad bei Erlau hat sich jetzt das Landratsamt Mittelsachsen geäußert. Doch wann könnten die drei neuen Anlagen stehen? Und wie steht es um neue Windräder bei Schwarzbach?
Franziska Bernhardt-Muth
16:47 Uhr
3 min.
McLaren-Boss: Keine Ungleichbehandlung der Piloten zurück
Der eine will Weltmeister werden, der andere ist es schon: Oscar Piastri (l) und Lando Norris. (Archivbild)
Die Papaya-Regeln bestimmen die Vorfahrt bei McLaren. Werden sie eher zugunsten von Weltmeister Lando Norris und gegen Oscar Piastri ausgelegt?
07.02.2026
5 min.
Chemnitzer Opernball: Die Hingucker des Abends
 36 Bilder
Hans Oliver Naumann und Annika Pfaff’s letzte große Party zu zweit
Sehen und gesehen werden: Sparkling Moments lautete das Motto des 22. Chemnitzer Opernballs - dementsprechend glitzerten und funkelten die Outfits.
unserer Redaktion
Von Jochen Walther
2 min.
07.02.2026
2 min.
Kommentar zur Insolvenz des Großvermieters in Crimmitschau: Pleite trotz voller Kassen – wie kann das sein?
Meinung
Redakteur
Nicht wenige DDR-Plattenbauten in der Innenstadt gehören zum insolventen CWG.
Alles richtig gemacht – und trotzdem im Stich gelassen. Wenn das System Mieter nicht schützt, braucht es mehr als nur Anteilnahme.
Jochen Walther
16.12.2025
4 min.
Mittelsachsen will bei Windkraft-Ausbau bremsen: Was das für Investoren bedeutet
Geschäftsführer Eric Müller weist in einem Windrad im Windpark Erlau auf die angezeigten Daten zur Stromerzeugung hin.
Neue Windenergie-Flächen sollen künftig nicht mehr ausgewiesen werden. Aktuelle Pläne von Sachsen-Energie im Landkreis berührt das nicht. Doch gibt es für Projektentwickler nun Grund zur Eile?
Jan Leißner
16:49 Uhr
6 min.
Bad Bunnys Halbzeitshow beim Super Bowl verärgert Trump
Bad Bunny setzte eine politische Botschaft.
"Spaß und Tanz" hatte Latin-Star Bad Bunny angekündigt für seinen Pausenauftritt beim großen NFL-Finale. Die bombastische Show bot aber auch politische Symbolik. Und verärgerte den US-Präsidenten.
Johanna Hänsel, Anna Ringle und Denis Düttmann, dpa
Mehr Artikel