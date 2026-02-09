Neues Windrad bei Erlau: Landratsamt erteilt Genehmigung

Nun kann auch die dritte Windkraftanlage bei Crossen gebaut werden. Mit je 250 Metern sind die Windräder deutlich höher als Anlagen in der Nähe.

Der Landkreis Mittelsachsen macht den Bau einer neuen Windkraftanlage bei Erlau nun möglich. Die Kreisbehörde erteilte der Energieanlagen Frank Bündig GmbH mit Sitz in Waldheim die immissionsschutzrechtliche Genehmigung für den Standort der Gemarkung Niedercrossen am bisherigen Windpark am Steinberg, wo deutlich kleinere Windräder stehen.