Neues Wohngebiet in der Nähe von Rochlitz: Zettlitz will Platz für Häuslebauer schaffen

Die Gemeinde Zettlitz investiert in die Zukunft: Neben dem Bau einer Straße in Methau geht es auch um ein neues Baugebiet.

Gehen die Pläne der Gemeinde Zettlitz auf, könnte nächstes Jahr ein Projekt in Angriff genommen werden, von dem die Einwohner des Ortsteils Methau profitieren. Wie Bürgermeister Thomas Arnold (parteilos) erklärte, wolle man an einem Teil der Straße der Jugend, der aus Richtung Zettlitz in den Ort hineinführt, Abflussleitungen und die...