Neugeborene Lämmer und neue Zäune für die Esel in der Peniger Köbe

Ein fröhliches Blöken empfängt die Besucher der Köbe. Denn in Penig sind mehrere Lämmer geboren worden. Und die Esel haben einen neuen Zaun.

Besucher des kleinsten Zoos Ostdeutschlands kommen derzeit voll auf ihre Kosten. In der Köbe in Penig sind in den vergangenen vier Wochen gleich mehrere Lämmer geboren worden. Sie sind äußerst neugierig und kommen gleich an den Zaun gerannt, wenn Besucher einen Blick ins Gehege werfen. „Die Lämmer sind äußerst zutraulich“, sagt...