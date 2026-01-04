MENÜ
Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
 8 Bilder
Rochlitz
Neujahrsgrillen der Feuerwehr Rochlitz zieht magisch an
Von Dietmar Thomas
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bereits zum vierten Mal lud der Feuerwehrverein zum Neujahrsgrillen an die Feuerwache ein. Vorsitzender Patrick Stepponat freut sich über viele Gäste.

„Früher haben wir auf der Insel in Rochlitz ein großes Weihnachtsbaumverbrennen organisiert“, erinnert sich Patrick Stepponat. „Doch es wurde das Gesetz erlassen, dass Weihnachtsbäume nicht mehr verbrannt werden dürfen. Wir wollten aber den Menschen trotzdem einen gemütlichen Jahresauftakt bieten.“ So entstand die Idee des...
