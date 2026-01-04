Neujahrsgrillen der Feuerwehr Rochlitz zieht magisch an

Rochlitz
Bereits zum vierten Mal lud der Feuerwehrverein zum Neujahrsgrillen an die Feuerwache ein. Vorsitzender Patrick Stepponat freut sich über viele Gäste.
„Früher haben wir auf der Insel in Rochlitz ein großes Weihnachtsbaumverbrennen organisiert“, erinnert sich Patrick Stepponat. „Doch es wurde das Gesetz erlassen, dass Weihnachtsbäume nicht mehr verbrannt werden dürfen. Wir wollten aber den Menschen trotzdem einen gemütlichen Jahresauftakt bieten.“ So entstand die Idee des...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.