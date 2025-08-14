Noch eine Baustelle für Penig: Stadt und Zweckverband sanieren Beethovenstraße

Penig investiert mehr als 200.000 Euro in die Beethovenstraße. Die Zusammenarbeit mit dem Zweckverband verspricht Vorteile. Die Stadt nimmt die Fahrbahn in Angriff, der Zweckverband die Kanäle.

Es rumpelt und holpert, es ist eine Huckelpiste. Die Beethovenstraße in Penig hat ihre besten Tage hinter sich. Auch die darunter liegenden Kanäle für Trink- und Abwasser sind in die Jahre gekommen. Doch nun ist Besserung in Sicht. Die Stadt und der Zweckverband „Mittleres Erzgebirgsvorland“ wollen die Straße gemeinsam sanieren. Wenn die...