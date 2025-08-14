Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Beethovenstraße in Penig ist schon lange eine Buckelpiste. Nun wird sie saniert.
Die Beethovenstraße in Penig ist schon lange eine Buckelpiste. Nun wird sie saniert. Bild: Julia Czaja
Die Beethovenstraße in Penig ist schon lange eine Buckelpiste. Nun wird sie saniert.
Die Beethovenstraße in Penig ist schon lange eine Buckelpiste. Nun wird sie saniert. Bild: Julia Czaja
Noch eine Baustelle für Penig: Stadt und Zweckverband sanieren Beethovenstraße
Von Julia Czaja
Penig investiert mehr als 200.000 Euro in die Beethovenstraße. Die Zusammenarbeit mit dem Zweckverband verspricht Vorteile. Die Stadt nimmt die Fahrbahn in Angriff, der Zweckverband die Kanäle.

Es rumpelt und holpert, es ist eine Huckelpiste. Die Beethovenstraße in Penig hat ihre besten Tage hinter sich. Auch die darunter liegenden Kanäle für Trink- und Abwasser sind in die Jahre gekommen. Doch nun ist Besserung in Sicht. Die Stadt und der Zweckverband „Mittleres Erzgebirgsvorland“ wollen die Straße gemeinsam sanieren. Wenn die...
