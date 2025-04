Nur für Schwindelfreie: Schloss Rochsburg lädt zur Führung „Von Turm zu Turm“

Am Sonntag, 6, April, 13 und 15 Uhr gibt es auf Schloss Rochsburg besondere Touren. Was wird den Gästen gezeigt?

Rochsburg.

„Von Turm zu Turm“ ist ein Rundgang überschrieben, zu dem schwindelfreie Gäste am Sonntag, 6. April jeweils 13 und 15 Uhr auf Schloss Rochsburg eingeladen sind. Denn sie sollen gleich drei Türme der Rochsburg erklimmen, insofern ihnen nicht vorher die Puste ausgeht. Neben dem Bergfried werden auch der Pulverturm und das Rapunzeltürmchen besichtigt. Dabei können Teilnehmer in verborgene, bisher nahezu ungezeigte Bereiche aufsteigen. Festes Schuhwerk und robuste Kleidung sind erforderlich. Teilnehmer an der Führung sollten unbedingt schwindelfrei sein und vor vielen Stufen nicht zurückschrecken. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, sollten Tickets im Vorverkauf im Onlineshop erworben werden. (fp)