Obergräfenhain: Diebe auf Beutezug in Firma

Auf eine Firma in der Hauptstraße hatten es Langfinger abgesehen. Sie richteten erheblichen Sachschaden an.

Obergräfenhain.

Unbekannte haben in einer Firma im Peniger Ortsteil Obergräfenhain Beute gemacht. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Montag mitteilte, ereignete sich die Tat in der Zeit zwischen vergangenem Sonntag, 16.30 Uhr und Montag, 8 Uhr. Die Diebe sind laut Polizei in eine Firma in der Hauptstraße in Obergräfenhain eingebrochen. Anschließend hätten die Täter einen Akkuschrauber sowie diverse Kabel und auch Kupferrohre im Gesamtwert von etwa 2000 Euro entwendet. Außerdem haben sie erheblichen Schaden angerichtet. Den Sachschaden beziffert die Polizeidirektion insgesamt auf mehrere tausend Euro. Die Polizei hat nun die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. (fp)