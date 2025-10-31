Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Adrian Fleiß, Johannes Oesterreich, Maximilian Rückert und Lennox Schäfer (v. l.) haben Wünsche an die Linde gehängt.
Bild: Marion Gründler
Rochlitz
Oberschüler aus Hartha heften Ziele und Wünsche an Winterlinde
Von Marion Gründler
Die Agentur für Arbeit Freiberg spendiert „Wunschbäume für die Arbeitswelt von morgen“. Der Impuls kommt in der Bildungseinrichtung gut an.

Das Grüne Klassenzimmer im Gelände der Pestalozzi-Oberschule Hartha ist um einen Baum reicher. „Die Winterlinde steht für Gerechtigkeit und Gemeinschaft“, erklärt Marlene Hellmich von der Agentur für Arbeit den Schülerinnen und Schülern der Klasse 8a. Die sind ganz Ohr, wissen sie doch, dass jetzt noch was kommt. Schulleiterin Heike...
