Oberschüler aus Hartha heften Ziele und Wünsche an Winterlinde

Die Agentur für Arbeit Freiberg spendiert „Wunschbäume für die Arbeitswelt von morgen“. Der Impuls kommt in der Bildungseinrichtung gut an.

Das Grüne Klassenzimmer im Gelände der Pestalozzi-Oberschule Hartha ist um einen Baum reicher. „Die Winterlinde steht für Gerechtigkeit und Gemeinschaft“, erklärt Marlene Hellmich von der Agentur für Arbeit den Schülerinnen und Schülern der Klasse 8a. Die sind ganz Ohr, wissen sie doch, dass jetzt noch was kommt. Schulleiterin Heike...