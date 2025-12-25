Oft der einzige Besuch zum Fest: Schwester Kerstin macht Weihnachtspflege mit Herz

MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Kerstin Kraft (rechts) bespricht mit Hannelore und Walter Hammer die Pflege der nächsten Tage. Weihnachten nimmt sie sich immer ein bisschen mehr Zeit für die Patienten.
Kerstin Kraft (rechts) bespricht mit Hannelore und Walter Hammer die Pflege der nächsten Tage. Weihnachten nimmt sie sich immer ein bisschen mehr Zeit für die Patienten. Bild: Julia Czaja
Kerstin Kraft wird von den Seniorinnen und Senioren Schwester Kerstin genannt. Sie arbeitet seit 20 Jahren in der Pflege.
Kerstin Kraft wird von den Seniorinnen und Senioren Schwester Kerstin genannt. Sie arbeitet seit 20 Jahren in der Pflege. Bild: Julia Czaja
Bei einigen Patienten sind nötige Utensilien wie Einweghandschuhe und Desinfektionsmittel vor Ort vorhanden.
Bei einigen Patienten sind nötige Utensilien wie Einweghandschuhe und Desinfektionsmittel vor Ort vorhanden. Bild: Julia Czaja
Der Pflegedienst Lebensbaum Wechselburg bietet auch einen Einkaufsservice an. Philipp Podzimek fährt die Senioren zum Einkauf und hilft beim Verladen.
Der Pflegedienst Lebensbaum Wechselburg bietet auch einen Einkaufsservice an. Philipp Podzimek fährt die Senioren zum Einkauf und hilft beim Verladen. Bild: Mario Hösel/Archiv
Kerstin Kraft (rechts) bespricht mit Hannelore und Walter Hammer die Pflege der nächsten Tage. Weihnachten nimmt sie sich immer ein bisschen mehr Zeit für die Patienten.
Kerstin Kraft (rechts) bespricht mit Hannelore und Walter Hammer die Pflege der nächsten Tage. Weihnachten nimmt sie sich immer ein bisschen mehr Zeit für die Patienten. Bild: Julia Czaja
Kerstin Kraft wird von den Seniorinnen und Senioren Schwester Kerstin genannt. Sie arbeitet seit 20 Jahren in der Pflege.
Kerstin Kraft wird von den Seniorinnen und Senioren Schwester Kerstin genannt. Sie arbeitet seit 20 Jahren in der Pflege. Bild: Julia Czaja
Bei einigen Patienten sind nötige Utensilien wie Einweghandschuhe und Desinfektionsmittel vor Ort vorhanden.
Bei einigen Patienten sind nötige Utensilien wie Einweghandschuhe und Desinfektionsmittel vor Ort vorhanden. Bild: Julia Czaja
Der Pflegedienst Lebensbaum Wechselburg bietet auch einen Einkaufsservice an. Philipp Podzimek fährt die Senioren zum Einkauf und hilft beim Verladen.
Der Pflegedienst Lebensbaum Wechselburg bietet auch einen Einkaufsservice an. Philipp Podzimek fährt die Senioren zum Einkauf und hilft beim Verladen. Bild: Mario Hösel/Archiv
Rochlitz
Oft der einzige Besuch zum Fest: Schwester Kerstin macht Weihnachtspflege mit Herz
Redakteur
Von Julia Czaja
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Während andere Weihnachten feiern, ist Kerstin Kraft in Wechselburg im Einsatz. Sie kümmert sich um zahlreiche pflegebedürftige Seniorinnen und Senioren und lindert ihre Einsamkeit an den Festtagen.

Es ist der erste Weihnachtsfeiertag, 5:30 Uhr. Während die meisten noch schlafen, nirgends Licht brennt und die Straßen menschenleer sind, macht sich Kerstin Kraft auf den Weg. Sie packt ihre Utensilien ins Auto, setzt sich wegen der eisigen Temperaturen eine Mütze auf und fährt los. Ihre Route führt sie durch Wechselburg. Etwa 15...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:00 Uhr
3 min.
BSV Sachsen Zwickau: Welches taktische Mittel im Derby gegen den Thüringer HC zum Erfolgsfaktor werden soll
Co-Trainerin Rita Lakatos (rechts) und Kreisläuferin Victoria Hasselbusch (links) gehen optimistisch ins Derby gegen den Thüringer HC.
Für die Bundesliga-Handballerinnen steht am Samstag das erste Punktspiel seit Mitte November an. Was die Gastgeberinnen optimistisch stimmt und mit welchem kurzfristigen Transfer der Gast aufwartet.
Anika Zimny, Monty Gräßler
25.12.2025
2 min.
Weihnachtsbaby 2025 in Freiberg: Lasse kurz vor Mitternacht geboren
Lasse ist das Weihnachtsbaby in Freiberg, Alina Lauckner und Felix Karst sind überglücklich.
Im Kreiskrankenhaus Freiberg kam am Heiligabend um 23.25 Uhr Lasse Lauckner zur Welt. Für seine Eltern aus Hainichen ist es das erste Kind – und bereits das 522. Baby des Jahres in der Klinik.
Marcel Schlenkrich, Heike Hubricht
17:02 Uhr
2 min.
Bilder des Tages vom 26.12.2025
 13 Bilder
Kleine Eisstrukturen haben sich nach zwei sehr kalten Nächten am Ufer der Talsperre Spremberg gebildet.
25.12.2025
2 min.
City-Bahn im Chemnitzer Hauptbahnhof entgleist
Bei einer Rangierfahrt im Chemnitzer Hauptbahnhof ist eine City-Bahn entgleist.
Heiligabend rückte das THW aus, um bei einer entgleisten City-Bahn in Chemnitz zu helfen. Der Einsatz ging lange, eine Gefahr bestand aber nicht.
Denise Märkisch
28.11.2025
3 min.
„Gemeinsame Zeit zu Weihnachten ist bedeutsam“: In Wechselburg verbannen Senioren und Kinder die Einsamkeit
Heidi Poppitz (von links), Mathilda und Irmgard Penndorf verpacken Plätzchen.
Für viele Senioren bedeutet die Adventszeit Einsamkeit. In Wechselburg wird dem entgegengewirkt. Ein Nachmittag im Schützenhaus zeigt neue Wege auf.
Julia Czaja
17.12.2025
4 min.
Alpakas als Therapeuten in Wechselburg: „Kleine Dinge können Großes bewirken“
Der achtjährige Finn (Name geändert) bekommt durch die Alpakas von Ergotherapeutin Conny Grahm mehr Selbstvertrauen und lernt, zur Ruhe zu kommen.
In Wechselburg verhilft ein Alpaka einem Jungen zu mehr Selbstvertrauen. Zorro, ein schwarz-weißer Vierbeiner, gehört zur tiergestützten Therapie von Ergotherapeutin Conny Grahm.
Julia Czaja
Mehr Artikel