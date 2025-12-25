Oft der einzige Besuch zum Fest: Schwester Kerstin macht Weihnachtspflege mit Herz

Während andere Weihnachten feiern, ist Kerstin Kraft in Wechselburg im Einsatz. Sie kümmert sich um zahlreiche pflegebedürftige Seniorinnen und Senioren und lindert ihre Einsamkeit an den Festtagen.

Es ist der erste Weihnachtsfeiertag, 5:30 Uhr. Während die meisten noch schlafen, nirgends Licht brennt und die Straßen menschenleer sind, macht sich Kerstin Kraft auf den Weg. Sie packt ihre Utensilien ins Auto, setzt sich wegen der eisigen Temperaturen eine Mütze auf und fährt los. Ihre Route führt sie durch Wechselburg. Etwa 15...