Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Mittelsachsen
  • |
  • Rochlitz
  • |

  • „Ohne Vielfalt und Engagement geht es nicht“: Der Gemischte Chor Penig setzt auf Klassik und Hardrock

Der Gemischte Chor Penig trotzt dem Trend des Chorsterbens – mit breitem Repertoire.
Der Gemischte Chor Penig trotzt dem Trend des Chorsterbens – mit breitem Repertoire. Bild: Michael Giesen
Der Gemischte Chor Penig trotzt dem Trend des Chorsterbens – mit breitem Repertoire.
Der Gemischte Chor Penig trotzt dem Trend des Chorsterbens – mit breitem Repertoire. Bild: Michael Giesen
Rochlitz
„Ohne Vielfalt und Engagement geht es nicht“: Der Gemischte Chor Penig setzt auf Klassik und Hardrock
Redakteur
Von Julia Czaja
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Gemischte Chor Penig begeistert mit einem vielseitigen Repertoire, das von Klassik bis Hardrock reicht. Das ist in den kommenden Wochen bei mehreren Gelegenheiten zu erleben.

„I‘m Walking“ von Fats Domino, „Killing Me Softly“ von den Fugees und „Engel“ von Rammstein, aber auch Mozarts „Trinkkanon“ und „Ich wollt‘ ich wär‘ ein Huhn“ von den Comedian Harmonists: Das Repertoire des Gemischten Chores Penig ist so vielfältig und abwechslungsreich – es reicht von Klassik über Hardrock bis hin...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19.09.2025
2 min.
Gesang, Gemeinschaft, Gänsehaut: Herbstsingen mit Chören aus Langenbernsdorf, Penig und Reichenbach
Der Gesangsverein Langenbernsdorf und zwei weitere Chöre treten in Neukirchen auf.
Drei Chöre, ein Konzert zum Mitmachen: Beim Herbstsingen am 27. September sind alle eingeladen, dabei zu sein und mitzusingen. Der Eintritt ist frei.
Jochen Walther
26.09.2025
4 min.
„Höhle der Löwen“-Investor: Von diesem Start-up in Mittweida ist Carsten Maschmeyer begeistert
Per Handschlag hat Carsten Maschmeyer (li.) seine Investition in das Mittweidaer Startup von Christoph Jentzsch vereinbart.
Mit seiner digitalen Plattform für Unternehmensbeteiligungen hat der Blockchain-Pionier Christoph Jentzsch den Star-Investor überzeugt. Das Start-up Tokenize soll nun über Deutschland hinaus wachsen.
Jan Leißner
27.09.2025
1 min.
Tragischer Tod während einer Zirkusvorstellung in Sachsen: Artistin erliegt ihren Verletzungen
Zu einem Polizei-Einsatz ist es am Samstag an einem Zirkus in Bautzen gekommen.
Zahlreiche Besucher haben die Veranstaltung verlassen, bevor die Rettungskräfte eintrafen. Die Polizei ruft nun dazu auf, die Hilfe von Kriseninterventionsteams in Anspruch zu nehmen.
Frank Hommel
28.09.2025
4 min.
Europas Top-Golfer beim Ryder Cup vor Sieg in den USA
Rory McIlroy und das europäische Team haben beim Ryder Cup viel mehr zu bejubeln als die Gastgeber.
Am zweiten Tag des Ryder Cups zeigen Europas Top-Golfer ihre Klasse und bauen den Vorsprung auf den Gastgeber den ganzen Tag über aus. Die Titelverteidigung ist greifbar, den USA droht ein Debakel.
11.09.2025
2 min.
Erlebnisreiche Einkaufsnacht in Penig: Mode, Musik und Genuss
Die Modenschau auf dem Markt ist fester Bestandteil der Peniger Einkaufsnacht.
Am 12. September öffnen die Geschäfte in Penig ab 18 Uhr ihre Türen für eine besondere Einkaufsnacht. Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm. Welche Highlights sind dabei?
Julia Czaja
28.09.2025
2 min.
Oregons Gouverneurin: Militäreinsatz wäre "Machtmissbrauch"
Trump will das militärische Eingreifen in US-Städten ausweiten - Demokraten kritisieren das.
Präsident Trump hat angekündigt, Soldaten in eine weitere demokratisch regierte US-Stadt zu beordern: nach Portland. Aber darf er das? Die zuständige Gouverneurin stellt seine Befugnisse infrage.
Mehr Artikel