„Ohne Vielfalt und Engagement geht es nicht“: Der Gemischte Chor Penig setzt auf Klassik und Hardrock

Rochlitz
Der Gemischte Chor Penig begeistert mit einem vielseitigen Repertoire, das von Klassik bis Hardrock reicht. Das ist in den kommenden Wochen bei mehreren Gelegenheiten zu erleben.
„I‘m Walking“ von Fats Domino, „Killing Me Softly“ von den Fugees und „Engel“ von Rammstein, aber auch Mozarts „Trinkkanon“ und „Ich wollt‘ ich wär‘ ein Huhn“ von den Comedian Harmonists: Das Repertoire des Gemischten Chores Penig ist so vielfältig und abwechslungsreich – es reicht von Klassik über Hardrock bis hin...
