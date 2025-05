Rochlitz 22.05.2025

Oldtimer in Mittelsachsen: Was die Sächsische Meister-Classic so besonders macht

Von Christian Wobst

Die Meister-Classic der Kfz-Innung Sachsen West/Chemnitz führt am Samstag durch Mittelsachsen. Bei Sonderprüfungen und Zwischenstopps können nicht nur Oldtimerfans einen Blick auf mobile Schätze werfen. Der Startschuss für die Sächsische Meister-Classic fällt am 24. Mai punkt 8.45 Uhr in Meerane. Doch schon kurz darauf werden die ersten Fahrer den Landkreis Mittelsachsen erreichen und gegen 9.20 Uhr über die Thierbacher Straße Penig und gut 25 Minuten später über den Markt Wechselburg fahren – auf diesem Platz lohnen sich für...