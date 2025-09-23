Oldtimerrallye rund um Rochlitz: Wanderer und Ford Model T von 1926 sind am Start

Gleich vier fast 100 Jahre alte Autos und drei Motorräder mit Baujahr 1927 sind am Samstag zur Rallye „Rund um den Rochlitzer Berg“ dabei. Das erwartet die Besucher.

Wenn die ADAC-Oldtimerrallye „Rund um den Rochlitzer Berg" auf dem Markt in Rochlitz startet, ist schönes Wetter. Da ist sich Sven Heinig sicher, und die Prognosen für den 27. September geben ihm Recht. Am Samstag beginnt um 10 Uhr die 57. Auflage dieser Rallye, organisiert Oldtimer-Club Rochlitz im ADAC, dessen Vorsitzender Heinig ist.