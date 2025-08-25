Open-Air-Konzert mit Bernd Birbils zur Nacht der Schlösser auf der Rochsburg

Rochlitz
Ein Abend voller Musik und Emotionen erwartet die Gäste. Bernd Birbils' Album „Sendeschluss“ zeigt dabei neue Facetten.
Wer auf eine nächtliche Streiftour durch ein Schloss gehen möchte, sollte sich die „Nacht der Schlösser“ am Samstag nicht entgehen lassen. Auf der Rochsburg erwartet die Gäste dabei ein musikalisches Open-Air-Erlebnis. Umgeben von romantischer Kulisse werden rockige, poppige oder auch alternative Klänge durch den Burghof hallen. Wenn...
