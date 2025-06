Penig: Autofahrer drängt Mofafahrer ab

Die Polizei ermittelt auch wegen Beleidigung, nachdem der Autofahrer den Zweiradfahrer von der Straße gedrängt hatte.

Penig.

Ein Autofahrer hat am Dienstag in Penig einen Mofafahrer abgedrängt und beleidigt. Laut Polizei fuhr der 17-jährige Mofafahrer gegen 17 Uhr die Thierbacher Straße in Richtung Thierbach. Ein schwarzer Kombi folgte ihm und fuhr wenige Meter nach der Autobahnbrücke dicht auf und hupte dabei. Der unbekannte Fahrer des Pkw fuhr neben das Mofa und drängte dieses so weit nach rechts, dass der 17-Jährige reagieren musste. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste der Mofafahrer ab, fuhr in den angrenzenden Straßengraben und kam unverletzt zum Stehen. Dann zeigte der Beifahrer des unbekannten Pkw eine beleidigende Geste. Das Fahrzeug flüchtete. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. (kru) Zeugentelefon 03737 789