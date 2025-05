Penig: Diebe brechen in Tankstelle ein und nehmen Geldautomaten mit

Der Diebstahlschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro.

Penig.

Dreiste Diebe haben einen Geldautomaten aus einer Tankstelle in Penig gestohlen. Laut Polizei ereignete sich die Tat am Dienstag, gegen 2.50 Uhr. Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, zerstörten unbekannte Täter die Eingangstür zum Verkaufsraum einer Tankstelle in der Chemnitzer Straße und verschafften sich so gewaltsam Zugang. Aus diesem Verkaufsraum entwendeten die Täter einen Geldautomaten und flüchteten mit diesem. Durch den Einbruch entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro, der Diebstahlsschaden beläuft sich hingegen auf mehrere zehntausend Euro, heißt es von der Polizei weiter. Die Kriminalpolizei Chemnitz hat jetzt die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. (fp)