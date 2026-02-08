Penig feiert Fasching: Das sind die schönsten Bilder von der Europa-Party

Von Schweden bis Rom: Der Faschingsclub Penig bringt Europa auf die Bühne. Hier sind die schönsten Bilder vom Samstagfasching.

Pippi Langstrumpf aus Schweden, ein Legionär aus Rom, Flamingos aus Südeuropa und ein gut gekleideter französischer Herr: Publikum und Faschingsnarren haben das Motto der 57. Saison des Peniger Faschingsclubs perfekt in Szene gesetzt. „Penig packt die Sachen, wir lassen‘s in Europa krachen“. Am Samstag wurde nach Jugend- und...