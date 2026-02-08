MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Fasching in Penig
Fasching in Penig Bild: Ralf Jerke
Fasching in Penig
Fasching in Penig Bild: Ralf Jerke
 13 Bilder
Rochlitz
Penig feiert Fasching: Das sind die schönsten Bilder von der Europa-Party
Redakteur
Von Julia Czaja
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Von Schweden bis Rom: Der Faschingsclub Penig bringt Europa auf die Bühne. Hier sind die schönsten Bilder vom Samstagfasching.

Pippi Langstrumpf aus Schweden, ein Legionär aus Rom, Flamingos aus Südeuropa und ein gut gekleideter französischer Herr: Publikum und Faschingsnarren haben das Motto der 57. Saison des Peniger Faschingsclubs perfekt in Szene gesetzt. „Penig packt die Sachen, wir lassen‘s in Europa krachen“. Am Samstag wurde nach Jugend- und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11:34 Uhr
2 min.
Paul Thomas Anderson gewinnt US-Regiepreis
Der Preis gilt als Vorbote der Oscars.
Der Filmemacher ist mit "One Battle After Another" weiter auf Oscar-Kurs. In Beverly Hills heimste er einen renommierten Preis ein.
31.12.2025
3 min.
Eltern müssen draußen bleiben: Faschingsclub Penig lädt zum ersten Jugendfasching ein
Die Flying Dancers vom Faschingsclub Penig treten beim Jugendfasching auf.
Der Jugendclub in Penig bleibt noch ein Wunschtraum, doch der Faschingsclub bringt mit einem Jugendfasching frischen Wind. Was erwartet die Teenager bei der Party?
Julia Czaja
07.02.2026
4 min.
Chemnitzer Opernball: Die Hingucker des Abends
 26 Bilder
Katrin Weber - Passend zum Motto hat auch sie am Glitzer nicht gespart. Ihre Tasche hat sie bei Guess, das Kleid bei Zalando erworben. Auch wenn langärmelige Kleider eher was für alte Frauen seien, habe sie mit ihrem einen guten Fang gemacht. Aber damit nicht genug, auch die Schuhe (von Steve Madden) funkeln was das Zeug hält.
Sehen und gesehen werden: Sparkling Moments lautet das Motto des 22. Chemnitzer Opernballs - dementsprechend glitzern und funkeln die Outfits auf dem Opernball. Ob in Flamingo-Pink, leuchtendem Saphirblau oder majestätischen Rottönen - Die Chemnitzerinnen und Chemnitzer haben für ihre Outfits keine Kosten und Mühen gescheut.
unserer Redaktion
11:30 Uhr
3 min.
HipHop-Tanzgruppen beim Wettkampf in Dresden
Die Dresdner Messe war am Samstag Bühne für HipHop- und Showdance-Gruppen aus ganz Deutschland.
Wenn Breakdancer die Bühne betreten, geht es rasant zu. In Dresden versammeln sich zum Saisonauftakt dutzende Gruppen aus ganz Deutschland.
07.02.2026
2 min.
Mysteriöses Flugzeug über dem Erzgebirge: Airbus dreht Schleifen
Der frei zugängliche Flugtracker Flight Aware lässt das Manöver nachvollziehen.
Eine DHL-Maschine ist am Samstagmorgen umgelenkt worden. Sie war auf dem Weg nach Tel Aviv. Was dazu bekannt ist.
Katrin Kablau
11.01.2026
1 min.
Trotz eisiger Temperaturen: Wintergrillen in Penig begeistert
In Penig trotzten 150 Gäste der klirrenden Kälte. Das Wintergrillen bot Feuerschalen und selbstgemachte Leckereien. Und den Weihnachtsmann.
Julia Czaja
Mehr Artikel