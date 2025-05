Penig: Mutmaßliche Ladendiebe nach Flucht in Haft

Im Fluchtfahrzeug wurden weitere diverse unbezahlte Waren aus weiteren Geschäften gefunden, heißt es von der Polizei.

Penig.

Nachdem ein Duo (36, 38) am Freitag mutmaßlich in einem Discounter an der Leipziger Straße in Penig gestohlen hatte, befinden sie sich nun in Haft. Darüber hat die Polizei am Sonntag informiert. Eine Mitarbeiterin hatte den Diebstahl bemerkt und den Mann angesprochen. Der stieß die Frau zur Seite und flüchtete. Ein Komplize hatte den Markt ebenfalls verlassen und seinen Rucksack mit weiteren Waren aus dem Markt zurückgelassen. Die beiden sind in einem VW geflüchtet, heißt es. Das Fahrzeug wurde in Penig ausfindig gemacht, und die Tatverdächtigen – beide stammen aus Polen – wurden festgenommen. Im Auto befanden sich unbezahlte Waren aus weiteren Geschäften (Wert: mehrere hundert Euro). Die Ermittlungen laufen. (jarn)