Penig: Offenbar betrunkener Autofahrer prallt gegen Leipfosten

Der 39-Jährige war am Sonntagmorgen mit einem Hyundai von der Fahrbahn abgekommen. Auf den Unfall folgte eine Anzeige.

Ein offenbar betrunkener Autofahrer hat am Sonntagmorgen etwa 500 Meter nach dem Ortsausgang Langenleuba-Oberhain einen Unfall fabriziert. Wie die Polizei mitteilte, war der 39-Jährige gegen 5 Uhr mit einem Hyundai auf der S 51 in Richtung Altenburg unterwegs, als der Pkw nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Leitpfosten stieß. Es...