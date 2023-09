Penig: Parkenden Ford beschädigt und weiter gefahren

Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht

Die Polizei ermittelt derzeit wegen einer Unfallflucht in Penig. Laut dem Polizeirevier Rochlitz wurde am vergangenen Samstag, den 23. September in der Zeit zwischen 6.35 und 8.30 Uhr in der Reitzenhainer Straße ein ordentlich abgeparkter gelber Pkw Ford Fiesta durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beim Vorbeifahren beschädigt. Der...