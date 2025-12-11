MENÜ
Die Proben für das Weihnachtsprogramm des Peniger Gymnasiums laufen auf Hochtouren.
Die Proben für das Weihnachtsprogramm des Peniger Gymnasiums laufen auf Hochtouren. Bild: Peggy Tänzer
Rochlitz
Penig: Schüler bringen Wichtel-Theaterstück vor Weihnachten auf die Bühne
Redakteur
Von Julia Czaja
Zur Weihnachtszeit wünschen sich viele Menschen mehr als materielle Geschenke. Zwei kleine Wichtel entdecken, was wirklich zählt. Am 17. und 18. Dezember wird das Stück in Penig gezeigt.

Zur Weihnachtszeit sind es nicht immer die materiellen Dinge, die sich Menschen wünschen. Oft sind es vielmehr herzerwärmende Dinge wie gemeinsame Zeit. Das stellen zumindest zwei kleine Wichtel fest, die im Mittelpunkt eines Schauspiels stehen, das von Zehntklässlern des Peniger Gymnasiums aufgeführt wird. Traditionell stellen die...
Mehr Artikel