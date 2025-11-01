Penig verkabelt: Breitbandausbau auf der Zielgeraden, Schulen im Fokus

In Penig prägen Baustellen das Stadtbild. Der Breitbandausbau schreitet voran, der Großteil des Netzes steht bereits. Was fehlt noch und wann ist die Fertigstellung geplant?

In Penig reiht sich derzeit eine Baustelle an die andere und etliche Umleitungsschilder prägen das Stadtbild. Grund dafür sind die umfangreichen Baumaßnahmen für den Breitbandausbau. „Der Großteil des Netzes ist mittlerweile errichtet", gibt Penigs Bürgermeister André Wolf (CDU) nun als Zwischenstand bekannt.