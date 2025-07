Penig wird 800 Jahre alt - und sucht noch Ideen und Organisatoren

Ein historisches Ereignis wirft seine Schatten voraus: Penig plant eine große Feier zum 800-jährigen Bestehen im Juni 2027. Helfer werden gesucht.

Was lange währt, wird gut. Nach diesem Motto arbeiten die Peniger. Denn in zwei Jahren, 2027, feiert die Stadt ihren 800. Geburtstag. Und eine gebührende Party braucht einige Vorbereitungen. Aus diesem Grund hat es nun ein erstes Treffen des Festkomitees gegeben. Ziel des Auftakts: Ideen sammeln. „Wir sind schon so weit, dass wir die Festtage...