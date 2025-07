Penigs Zukunftsvision: Diese Wünsche will sich die Stadt mit Fördermitteln erfüllen

Ohne Fördermittel sind viele Bauprojekte undenkbar, weil Penig schlicht das Geld fehlt. Doch neue Fördergelder sollen Wünsche erfüllen. Welche Projekte stehen auf der Liste und wer profitiert davon?

Zwei neue Parkplätze am Mühlgraben und am alten Schloss, die Sanierung in der Brauhausgasse: In den vergangenen Jahren konnte die Stadt einige Projekte und Bauvorhaben mithilfe von Fördermitteln umsetzen. Doch in diesem Jahr läuft das Städtebauförderprogramm „Lebendige Zentren“ aus.