Pestalozzi-Oberschule Hartha wirbt um künftige Fünftklässler

Die Bildungseinrichtung punktet mit fundierter Vorbereitung auf eine Zukunft im Berufsleben. Eltern und Grundschüler erhalten jetzt Einblicke.

Fachkabinette, Schulzoo und Tests, was das Ganztagsangebot hergibt: Alles das ist möglich zum sogenannten „SchulTestival“ der Pestalozzi-Oberschule Hartha. Die Bildungseinrichtung öffnet sich Viertklässlern aus Geringswalde, Gersdorf und Hartha. „Bei einem Rundgang werden Unterrichtsräume und Aktivitäten außerhalb des Lehrplans...