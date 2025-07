Pflegedienst erleichtert Einkaufswege für Senioren in Wechselburg: „Wir haben immer was zu lachen“

Senioren in Wechselburg finden beim Pflegedienst Lebensbaum eine neue Möglichkeit, ihre Einkäufe zu erledigen. Der Einkaufsservice bietet mehr als nur praktische Hilfe – er schafft Gemeinschaft.

Die Kartoffeln sind schwer, die Packung Wasser ebenso. Und weil Walter Hammer mit seinen 80 Jahren nicht mehr ganz so kräftig ist, bekommt er Hilfe von Philipp Podzimek. Der junge Mann hilft Hammer und dessen Frau Hannelore, die Lebensmittel zunächst einmal in den Einkaufswagen zu bugsieren, dann alle Waren an der Kasse auf das Band zu legen und...