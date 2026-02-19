MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Eine verbrannte Pizza hatte starken Rauch im Pflegeheim in Rochlitz verursacht.
Eine verbrannte Pizza hatte starken Rauch im Pflegeheim in Rochlitz verursacht. Bild: Jörg Gläser
Eine verbrannte Pizza hatte starken Rauch im Pflegeheim in Rochlitz verursacht.
Eine verbrannte Pizza hatte starken Rauch im Pflegeheim in Rochlitz verursacht. Bild: Jörg Gläser
Rochlitz
Pflegeheim-Alarm in Rochlitz: Feuerwehren rücken mit 24 Einsatzkräften aus
Redakteur
Von Julia Czaja
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Rauchmelder hat funktioniert: Die Feuerwehren aus Noßwitz, Rochlitz und Geithain rückten zum Pflegeheim in Rochlitz aus. Der Grund? Eine Pizza.

Mit fast 25 Einsatzkräften rückten die Feuerwehren aus Noßwitz, Rochlitz und Geithain am Mittwochabend aus. Sie waren durch die Brandmeldeanlage des Pflegeheims des Sozialservice Rochlitz in der Mathesiusstraße 3 alarmiert worden. Vor Ort gab es dann Entwarnung: Eine im Backofen vergessene Pizza hatte eine starke Rauchentwicklung ausgelöst....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15:10 Uhr
1 min.
Unfall auf B 7 bei Rochlitz: Auto springt aus Graben
Auf der B7 kam ein Auto von der Straße ab, landete nach kurzem Flug aber wieder dort.
Einsatz für die Rochlitzer Feuerwehr: Ein Auto hebt auf der B 7 zwischen Königsfeld und Rochlitz ab und landet wieder auf der Straße.
Julia Czaja
24.01.2026
1 min.
Sirenenalarm nach Großbränden in Rochlitz: Einsatz endet glimpflich
In Rochlitz heulten am frühen Freitagabend wieder die Sirenen (Symbolbild).
Aufregung am frühen Freitagabend: Rauch aus einem Hundekot-Eimer, aber die Feuerwehr ist schnell zur Stelle.
Manuel Niemann
17.02.2026
4 min.
Nach Herzstillstand auf der Kammloipe im Vogtland: „Ich bin froh, noch am Leben zu sein“
Petra Gritzner und ihr Lebensgefährte Joachim Heintschel fanden den bewusstlosen Skiläufer im Schnee und leisteten Erste Hilfe.
Am 6. Januar kollabiert nahe Schöneck ein Skiläufer im Schnee. Dank schneller Hilfe überlebt der Mann knapp. Heute sagt er, der gesamte Tag sei aus seinem Gedächtnis gelöscht.
Swen Uhlig
14:17 Uhr
3 min.
Lawinen in Österreich: Abseits der Pisten droht große Gefahr
Neue Schneefälle erhöhen die Lawinengefahr in Österreich.
In den Alpen wächst die Schneedecke weiter. Die Lage wird dadurch immer heikler. Allein in Tirol kam es jetzt zu Dutzenden Lawinen.
18.02.2026
4 min.
Beschlagnahmung des Protestbusses „Adenauer SRP+“ in Döbeln: Nachträglicher Beschluss war rechtswidrig
Per Tieflader ging es für den Protestbus, den die Polizei zuvor beschlagnahmt hatte, am 7. Oktober von Chemnitz zurück nach Berlin.
Die Beschlagnahme des „Adenauer SRP+“-Busses im September 2025 in Mittelsachsen hat Folgen: Das Landgericht Chemnitz gibt dem „Zentrum für Politische Schönheit“ in einem zentralen Punkt Recht.
Manuel Niemann
14:17 Uhr
3 min.
Airbus rechnet mit Rekordjahr
Nach Qualitätsproblemen: Airbus mit ehrgeizigen Zielen
Airbus meldet starke Gewinne und will 2026 mehr Jets ausliefern als je zuvor. Doch es bleiben auch Herausforderungen für den Konzern.
Mehr Artikel