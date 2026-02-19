Pflegeheim-Alarm in Rochlitz: Feuerwehren rücken mit 24 Einsatzkräften aus

Rochlitz
Der Rauchmelder hat funktioniert: Die Feuerwehren aus Noßwitz, Rochlitz und Geithain rückten zum Pflegeheim in Rochlitz aus. Der Grund? Eine Pizza.
Mit fast 25 Einsatzkräften rückten die Feuerwehren aus Noßwitz, Rochlitz und Geithain am Mittwochabend aus. Sie waren durch die Brandmeldeanlage des Pflegeheims des Sozialservice Rochlitz in der Mathesiusstraße 3 alarmiert worden. Vor Ort gab es dann Entwarnung: Eine im Backofen vergessene Pizza hatte eine starke Rauchentwicklung ausgelöst....
