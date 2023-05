Physiotherapie und Bauarbeiter treffen in Geringswalde geschickte Arrangements

Noch sieht es nach Baustelle aus. Und doch sollen im "Physioeck" an der Arraser Straße in Geringswalde ab Anfang Juni wieder Patienten behandelt werden. "Wir schaffen das", ist sich Physiotherapeutin Mandy Band sicher. Die Chefin vom "Physioeck" und ihrer Hauptniederlassung an der Erich-Zeigner-Straße spricht aus Erfahrung. Hatte sie doch mit...