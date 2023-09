Planer stellt Variante für Freibad Geringswalde vor

Dass mit dem Schwimmbecken in der beliebten Freizeitanlage etwas passieren muss, ist unstrittig. Wie saniert wird, diktieren letztlich die Finanzen.

Entscheiden wird das Geld. Nicht die Wünsche und Ansprüche der Geringswalder Stadträte. Das wurde in der Debatte zum Neubau des Schwimmbeckens im Freibad von Beginn an deutlich. Und nicht nur Kosten für den eigentlichen Umbau trieben den Stadträten in ihrer Sitzung am 19. September die Sorgenfalten auf die Stirn. So stellte Jens Weinert (CDU)...