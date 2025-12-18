MENÜ
Bild: Heiko Hellfeuer/Feuerwehr
Hauptamtsleiter Mario Rosemann zeigt stolz die Pokale der Jugendwehr. Einer davon ist so groß, dass er nicht einmal in die Vitrine passt.
Hauptamtsleiter Mario Rosemann zeigt stolz die Pokale der Jugendwehr. Einer davon ist so groß, dass er nicht einmal in die Vitrine passt. Bild: Julia Czaja
Bild: Heiko Hellfeuer/Feuerwehr
Hauptamtsleiter Mario Rosemann zeigt stolz die Pokale der Jugendwehr. Einer davon ist so groß, dass er nicht einmal in die Vitrine passt.
Hauptamtsleiter Mario Rosemann zeigt stolz die Pokale der Jugendwehr. Einer davon ist so groß, dass er nicht einmal in die Vitrine passt. Bild: Julia Czaja
Rochlitz
Pokale erinnern an Erfolg der Rochlitzer Jugendfeuerwehr
Redakteur
Von Alexander Christoph
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Stolz über die Leistung der Jugendfeuerwehr hallt noch heute in Rochlitz nach. Nun sollen die Pokale öffentlich ausgestellt werden.

Auch Monate nach dem Landesausscheid der Jugendfeuerwehren hält die Freude über den Erfolg an. „Die Mädels und Jungs haben das super gemacht“, sagte Jugendwart Heiko Hellfeuer jetzt im Stadtrat. Die Rochlitzer mit 45 Aktiven von acht bis 18 Jahren stellten im Wettbewerb am 28. August fünf Mannschaften, eine errang den zweiten, eine den...
