Politischer Aschermittwoch in Penig: Wer geht in die Bütt und wer traut sich den Trump?

Rochlitz
Das kann ja heiter werden: Gräfin Cosel steigt aus der Gruft und Bürgermeister Wolf kündigt einen neuen Stargast an. „Freie Presse“ hat noch einige Kostüm-Tipps für Promis von Hainichen bis Freiberg.
Was vor vielen Jahren im Ratskeller von Penig begann, ist längst das Gipfeltreffen für Mittelsachsens bekannteste Köpfe. Der kommunalpolitische Aschermittwoch im Kultur- und Schützenhaus in Penig gehört zu den gesellschaftliche Ereignissen, die man nicht verpassen sollte - nun wieder in knapp einer Woche am 18. Februar.
