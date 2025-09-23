Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Polizei sucht Zeugen zu einem Überfall in Penig.
Die Polizei sucht Zeugen zu einem Überfall in Penig. Bild: Symbolfoto: Karl-Heinz H - stock.adobe.com
Rochlitz
Polizei sucht Zeugen zu brutalem Vorfall in Penig
Von Babette Philipp
Ein Angriff auf offener Straße: Ein Mann wird von hinten gestoßen und getreten. Die Hintergründe der Tat sind unklar. Wer hat den Vorfall beobachtet?

Der Kriminaldienst des Polizeireviers Rochlitz ermittelt derzeit zu einem Körperverletzungsdelikt und sucht Zeugen. Darum geht es: Am Abend des 12. September war nach dem derzeitigen Ermittlungsstand an der Straße Am Mühlgraben in Penig ein 54-Jähriger unvermittelt von hinten durch einen unbekannten Jugendlichen umgestoßen und am Boden...
