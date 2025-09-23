Polizei sucht Zeugen zu brutalem Vorfall in Penig

Rochlitz
Ein Angriff auf offener Straße: Ein Mann wird von hinten gestoßen und getreten. Die Hintergründe der Tat sind unklar. Wer hat den Vorfall beobachtet?
Der Kriminaldienst des Polizeireviers Rochlitz ermittelt derzeit zu einem Körperverletzungsdelikt und sucht Zeugen. Darum geht es: Am Abend des 12. September war nach dem derzeitigen Ermittlungsstand an der Straße Am Mühlgraben in Penig ein 54-Jähriger unvermittelt von hinten durch einen unbekannten Jugendlichen umgestoßen und am Boden...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.