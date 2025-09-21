Polizeieinsatz in Geringswalde – Trio nach Streit gestellt

Als die Polizei eine Frau und zwei Männer stellt, zeigt sich, dass einer mehr auf dem Kerbholz hat als das mutwillige Zerstören eines Außenspiegels.

Schreckmoment für einen Autobesitzer kurz vor Mitternacht: Denn als der Geringswalder am Samstag wegen eines lautstarken Streits vom Fenster auf dem Markt blickte, sah er eine Frau, die mit zwei Männern herumstand und den Außenspiegel seines Autos nach vorn drückte. Wenig später waren Polizisten vor Ort, die das Trio stellen konnten.