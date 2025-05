Polizeikontrolle endet mit Kradunfall in Geringswalde

Ein 18-jähriger Kradfahrer gerät in eine Polizeikontrolle, missachtet aber Stopp-Signal und Blaulicht. Seine riskante Flucht endet glimpflich.

Aus einer Verkehrskontrolle ist am Freitagmittag in Geringswalde ein Unfall entstanden. Beamte des Polizeireviers Rochlitz wollten während ihrer Streifenfahrt auf der Klosterallee einen Kradfahrer ohne Helm kontrollieren. Trotz Blaulicht und Stopp-Signal setzte der Fahrer seine Fahrt jedoch fort und fuhr die Klosterallee in Richtung Mittweidaer...