Porphyr in Gefahr: Warum Tausalz den Rochlitzer Stadtrat beschäftigt

Rochlitz
Salz oder Sand? Diese Frage treibt die Rochlitzer Stadträte um.
Porphyr verträgt kein Tausalz. Darin hat Sven Krause im Rochlitzer Stadtrat erinnert. „Haben wir ein Streusalzverbot oder nicht?“, fragte der FDP-Politiker. Krause, der vor seiner Bäckerei mit Sand streut, schilderte, wie andere Salz verwenden. Kurz danach sieht man die Folgen: An Sockeln aus Porphyr, die für viele Häuser charakteristisch...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.