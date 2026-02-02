MENÜ
Tausalz greift Porphyr an. In der Folge platzt das Gestein ab (Symbolfoto).
Tausalz greift Porphyr an. In der Folge platzt das Gestein ab (Symbolfoto). Bild: Andy Scharf/Archiv
Rochlitz
Porphyr in Gefahr: Warum Tausalz den Rochlitzer Stadtrat beschäftigt
Redakteur
Von Alexander Christoph
Salz oder Sand? Diese Frage treibt die Rochlitzer Stadträte um.

Porphyr verträgt kein Tausalz. Darin hat Sven Krause im Rochlitzer Stadtrat erinnert. „Haben wir ein Streusalzverbot oder nicht?“, fragte der FDP-Politiker. Krause, der vor seiner Bäckerei mit Sand streut, schilderte, wie andere Salz verwenden. Kurz danach sieht man die Folgen: An Sockeln aus Porphyr, die für viele Häuser charakteristisch...
