Premiere für Ostermarkt in Lunzenau am Brunnen für Prinz Lieschen

Floristik, Töpferwaren, Handarbeiten: Der erste Ostermarkt am Samstag in Lunzenau bietet große Vielfalt aus der Region rund um den dann geschmückten Brunnen.

Eine mit vielen bunten Eiern geschmückte Krone ist seit vielen Jahren in der Osterzeit der Hingucker im Zentrum von Lunzenau. „Der Heimat- und Kulturverein Lunzenau und Umgebung schmückt den Prinz-Lieschen-Brunnen nun zum 22. Mal, die Krone wird sogar schon zum 27. Mal angebracht“, erklärt Beate Steinert von der Stadtverwaltung. Mitglieder...