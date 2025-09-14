Premiere fürs „Herbstklopfen“ am Rochlitzer Berg: Wie am Porphyrhaus aus Laien begeisterte Bildhauer werden

Rochlitz
Der Bildhauer-Workshop „Herbstklopfen“ bringt Kreativität und Tradition zusammen: Inmitten alter Unterstände formen Teilnehmende Porphyr. Inklusive meditativer Momente beim Arbeiten in der Natur.
Es knirscht und knackt auf dem Rochlitzer Berg. Aber das sind nicht nur die Eicheln, die aus den Bäumen auf den Asphalt prasseln. Am Geoportal „Porphyrhaus“ sind es Menschen, die mit Holzklüpfel oder Metallhämmern und verschiedenen Eisen laut tönend auf roten Porphyrtuff einschlagen. Jeder der acht Teilnehmer beim „Herbstklopfen“ ist...
