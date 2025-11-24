Premiere im Eisstockschießen: Weihnachtsmarkt Geringswalde gibt sich sportlich

Rochlitz
Auf dem Weihnachtsmarkt in Geringswalde wird es sportlich. Der Heimat- und Kulturverein organisiert die ersten Stadtmeisterschaften im Eisstockschießen. Die Teams sind bereit.
Welches Team holt die meisten Punkte? Und wer geht als Gewinner aus den Geringswalder Stadtmeisterschaften hervor? Die Rede ist vom erstmalig ausgetragenen Wettbewerb im Eisstockschießen während des Weihnachtsmarkts, der am ersten Adventswochenende über die Bühne geht. Initiiert wird der sportliche Spaß auf dem Schulhof der...
