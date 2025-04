Prostitution: Illegales Bordell in Geringswalde aufgeflogen

Eine Polizeiaktion in Geringswalde wirft Fragen auf. Ein Bordell und illegale Prostitution geraten ins Visier. Die Ermittlungen sind im Gange. Wird das volle Ausmaß jemals bekannt?

Die Gerüchteküche brodelt in Geringswalde. Es ist von einem Bordell die Rede und von illegalen Prostituierten. Als vor wenigen Tagen Kriminalpolizei und Ordnungsamt ein Wohnhaus an der Dresdner Straße ins Visier genommen hatten, erhielten die Gerüchte in der rund 4100 Einwohner zählenden Kleinstadt neue Nahrung. Zumal seither die Eingangstür...