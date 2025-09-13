Protest am Froschbrunnen: Rechtsextreme mobilisieren in Hartha 180 Teilnehmer

Rochlitz
Nach Aufruf der „Freien Sachsen“ zogen am Freitag bis zu 180 Menschen durch Hartha, um gegen die geplante Unterkunft für 60 Geflüchtete zu protestieren. Auch Unterschriften wurden gesammelt.
„Hartha sagt Nein zum Asylantenheim“, hieß es am Freitagabend bei einer Kundgebung am Froschbrunnen und einem anschließenden Demonstrationszug durch die Stadt. Laut Polizei beteiligten sich zeitweise etwa 180 Personen, bei der Rückkehr gegen 19.30 Uhr war der Zug merklich kleiner.
